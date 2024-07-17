Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, "23. Olağan Kurultay sürecimizi, ilanımızla başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kararın alınmasında katkısı olan Milletvekillerimize, İlçe Başkanlarımıza, MYK ve Parti Meclisimize yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasını yapan Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

"22 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan 229 örgüt, 6 ilçe Başkanlığı, yönetimleri ve Genel Başkanlık seçimlerimizin ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Her kademesinde demokrasinin gereği partimizin her bir ferdi ülkemize hizmet yolunda çalışmalarına devam edecektir."

Hasipoğlu, "Bugüne kadar gücünü halkın birliğinden almış, Kıbrıs Türk Halkına, refah dolu bir gelecek, kendi toprakları üzerinde aklı hür vicdanı hür bir gençlik yaratmak, Anavatan Türkiye’mizin ebedi desteğiyle başta Türk dünyası olmak üzere dış dünya ile daha güçlü bağlar kurmak için var gücüyle hizmet etmeye çalışan partimiz, çalışmalarını büyük bir yoğunlukla devam ettirme kararlılığındadır." dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasının devamında ise şunları belirtti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultay sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan herkesi sevgiyle kucaklar, partimiz ve ülkemiz için çalışıp bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimi rahmete anarım. Birlik içinde güçlü biçimde nice kurultaylar diliyorum."