-ÖZEL HABER-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak çocuklara yönelik şiddet, devlet korumasındaki çocuklar, koruyucu aile sistemi ve kadın cinayetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

İkiz çocuklara yönelik şiddet iddiasıyla anne ve babanın tutuklandığı olaya değinen Hasipoğlu, Bakanlığa olay öncesinde herhangi bir ihbar ulaşmadığını, konunun polise yansımasının ardından müdahil olduklarını söyledi.

Polis tarafından mahkemede aktarılan bulgulara değinen Hasipoğlu, çocuklardan birinin omuriliğinde kırık, diğerinde ise ciddi morluklar bulunduğunu belirtti.

Hasipoğlu, “Polisin mahkemedeki şahadetine baktım. Çocuklardan birinin ciddi darp aldığı, omuriliğinde kırık olduğu ve diğer çocuğun popo kısmında ciddi morluk bulunduğu belirtiliyor. Tüylerim diken diken oldu. Hemen çocukları koruma altına aldık” dedi.

“Bu çocuklar bizim çocuklarımız”

Çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve psikolojik destek sürecinin devreye alındığını belirten Hasipoğlu, çocukların hiçbir şekilde sahipsiz bırakılmayacağını vurguladı.

“Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu tür olaylar olduğu andan itibaren bizler onların annesi, babasıyız” diyen Hasipoğlu, önceliğin çocukların sağlıklarına kavuşması olduğunu, ardından yeniden hayata kazandırılmaları için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Diğer çocuğun da koruma altına alındığını belirten Hasipoğlu, Sevgi Evi’nde eğitimine devam ettiğini ve arkadaşlarıyla birlikte güvenli bir ortamda bulunduğunu kaydetti.

Koruyucu aile sistemi

Ailesinden yoksun kalan çocukların gerekli incelemelerin ardından koruyucu ailelerin yanına yerleştirilebildiğini anlatan Hasipoğlu, sürecin gizlilik içerisinde yürütüldüğünü ve ailelerin düzenli olarak denetlendiğini söyledi.

Evlatlık ve koruyucu aile sistemlerinin çocuğun yaşına ve durumuna göre değerlendirildiğini ifade eden Hasipoğlu, belli bir yaşın üzerindeki çocuklarda koruyucu aile sisteminin daha fazla tercih edildiğini belirtti.

“Bir mektupla bırakılan çocuk gördük”

Terk edilen çocuklara da değinen Hasipoğlu, devletin bu çocuklara sahip çıkmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

“Bir mektupla bir çocuğun bırakıldığını gördük” diyen Hasipoğlu, çocukların Sevgi Evleri’nde bakımının sürdürüldüğünü, gerekli incelemelerin ardından koruyucu aile yanına veya evlatlık olarak verilebildiklerini söyledi.

Sevgi Evleri’nde yabancı uyruklu çocukların da bulunduğunu belirten Hasipoğlu, göçle birlikte ülkenin daha kozmopolit bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

9 ayda 119 kadın ALO 183’e başvurdu

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda da konuşan Hasipoğlu, suçun önlenmesinde eğitimin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çocukluktan itibaren farkındalık yaratılması gerektiğini belirten Hasipoğlu, polis, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da dahil olacağı ortak bir yapı oluşturulması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Hasipoğlu, Ocak-Eylül 2026 döneminde 119 kadının ALO 183 hattına başvurduğunu açıkladı.

“İhbar geldiği anda devreye giriyoruz”

ALO 183’ün yalnızca kadınlara değil, istismara uğrayan çocuklar ve şiddet gören herkese hizmet verdiğini belirten Hasipoğlu, ihbarın ardından Bakanlığın ilgili kurumlarla birlikte harekete geçtiğini söyledi.

Şiddet gören kadınların güvenli ortama alındığını, gerektiğinde kadın sığınma evlerine yerleştirildiğini belirten Hasipoğlu, ücretsiz avukat ve psikososyal destek de sağlandığını kaydetti.

Hasipoğlu, “Bu sürecin başlayabilmesi için bizim haberdar olmamız lazım. İhbar geldiği anda Bakanlık olarak devreye giriyoruz” dedi.

“2008’den 2026’ya 28 kadın cinayeti”

Hasipoğlu, 2008’den 2026 yılına kadar 28 kadın cinayeti gerçekleştiğini belirterek, şiddetin önlenmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile bireylerine yönelik eğitimlerin de önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, şiddetin önlenmesine yönelik süreçlerin ilgili kurumlar tarafından koordineli şekilde takip edilmesi gerektiğini kaydetti.