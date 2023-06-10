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Şölene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP'li bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Gecede konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi. Hasipoğlu, "partimizi yıpratmaya çalışanlar gelsinler bu salonu görsünler ve rüyadan uyansınlar" dedi.

25 Haziran ara seçimlerine de değinen Hasipoğlu, "25 Hazirana hazırız ve seçimin ada genelinde olması bizi korkutmuyor ve Ali başman’la yolumuzu yürüyeceğiz" dedi.