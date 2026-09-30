Yaşlı bireylerin yalnızca geçmişin tanıkları değil, sahip oldukları bilgi, deneyim ve yaşam birikimleriyle toplumun ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli değerler olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Büyüklerimiz, geçmişimizden geleceğimize uzanan en kıymetli hafızamızdır” dedi.

Yaşlılara sahip çıkmanın yalnızca sosyal bir görev değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşlı bireylerin ihtiyaç duydukları bakım, sosyal destek ve hizmetlere erişebilmeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

69 Yaşlı devlet koruması ve hizmetinden yararlanıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kalkanlı Yaşam Evi’nde 43, Lapta Huzurevi’nde ise 26 olmak üzere toplam 69 yaşlının devlet koruması ve hizmeti altında yaşamını sürdürdüğünü belirten Hasipoğlu, “Amacımız, her büyüğümüzün kendisini huzurlu, güvende ve değerli hissettiği bir yaşam ortamı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, yaşlı bireylerin yalnızca bakım hizmetlerinden yararlanan kişiler olarak görülmemesi gerektiğine de dikkat çekerek, “Her biri bir hayat, bir hikâye, bir emek ve toplumumuzun ortak hafızasının bir parçasıdır” dedi.

Sınırüstü’de aktif yaşlanma merkezi hayata geçirilecek

Yaşlılara yönelik hizmetlerin yalnızca bakım odaklı değil, sosyal yaşamı ve aktif yaşlanmayı destekleyecek şekilde geliştirilmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Hasipoğlu, Sınırüstü’nde atıl durumda bulunan yaşlı bakım merkezinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesine alınarak bu yıl içerisinde yeniden hizmete kazandırılacağını açıkladı.

Merkezin yalnızca bir bakım merkezi olarak değil, yaşlı bireylerin sosyal ve kültürel yaşamın içerisinde aktif şekilde yer alabilecekleri bir “Aktif Yaşlanma Merkezi” olarak tasarlanacağını ifade eden Hasipoğlu, “Yaşlılarımızın sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği ve yaşamlarını daha aktif sürdürebileceği yaşam alanları oluşturacağız” dedi.

2 Bin 484 yaşlıya sosyal yardım

Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla toplam 2 bin 484 yaşlı bireye sosyal yardım sağlandığını belirten Hasipoğlu, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesinin Bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Yaşlı bireylerin bakım ve yaşam koşullarının daha çağdaş standartlara taşınmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Hasipoğlu, yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yasa çalışmalarının tamamlandığını ve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çağdaş bir bakım sisteminin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Hepimiz bir gün yaşlanacağız”

Sınırüstü-İskele’de bulunan bakım evinin yeniden hizmete kazandırılması için yürütülen çalışmaların da tamamlandığını ifade eden Hasipoğlu, yaşlılara yönelik hizmetlerin insan onurunu ve yaşam kalitesini merkeze alan bir anlayışla sürdürüleceğini belirtti.

“Hepimiz bir gün yaşlanacağız” diyen Hasipoğlu, bugün büyükler için gösterilen sevgi, saygı ve özenin, gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miraslardan biri olduğunu vurguladı.