Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bugün sosyal medyada yer alan bir paylaşım üzerine Çalışma Dairesi Güzelyurt müfettişlerinin ilgili inşaat alanında denetim gerçekleştirdiğini ve tespit edilen iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle şantiyedeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, personelin her an tüm çalışma alanlarında bulunmasının mümkün olmadığını ancak imkanlar dahilinde kendilerine ulaşan her türlü ihbarın değerlendirildiğini belirtti.

“Şantiyedeki faaliyetler durduruldu”

Pazar günü gerçekleştirilen denetimde iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata aykırı eksikliklerin tespit edildiğini kaydeden Hasipoğlu, bunun üzerine söz konusu şantiyedeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

Denetimde ayrıca Pazar günü çalışma yasağına uyulmadığının da belirlendiğini ifade eden Hasipoğlu, ilgili firmaya yazılı uyarı yapıldığını açıkladı.

Çalışanların can güvenliğini riske atabilecek herhangi bir ihmal tespit edildiğinde Çalışma Dairesi’nin gerekli müdahaleyi yapacağını ve yasal çerçevede gereken işlemleri uygulayacağını vurgulayan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim önceliğimiz, çalışanlarımızın işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda çalışmalarını sağlamaktır. Bugün gerçekleştirilen denetim de Bakanlığımızın bu konudaki kararlılığının açık bir göstergesidir.”

“İşçinin sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda taviz vermeyeceğiz”

İş sağlığı ve güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Hasipoğlu, çalışanlara yapılan uyarıların cezalandırma amacı taşımadığını, sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Çalışanlara ceza kesilmesinin söz konusu olmadığının altını çizen Hasipoğlu, “Çalışanlarımızın can güvenliği, bizim için her türlü ekonomik faaliyetin üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

Çalışma Dairesi personeline teşekkür

Pazar günü olmasına rağmen denetim gerçekleştiren Çalışma Dairesi personeline teşekkür eden Hasipoğlu, “Herkes tatil yaparken öğle sıcağında inşaat alanlarını gezen Çalışma Dairesi personelimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Hasipoğlu, denetimlerin ülkenin dört bir yanında aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.