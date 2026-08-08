Bakan Hasipoğlu, yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, “Erenköy, bir milletin gençlerinin vatanı için neleri göze alabileceğinin destanıdır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, 1964 yılında Türkiye ve İngiltere’de üniversite eğitimi gören 550 Kıbrıslı Türk gencin eğitimlerini ve gelecek hayallerini bir kenara bırakarak vatan savunmasına koştuğunu belirtti. Gençlerin Erenköy’de halkla omuz omuza, büyük imkânsızlıklar içerisinde varoluş mücadelesi verdiğini vurguladı.

“Bu topraklar kolay vatan olmadı”

Erenköy’de mevzilerde bulunan gençlerin yalnızca bir bölgeyi değil, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını, özgürlüğünü ve geleceğini savunduğunu kaydeden Hasipoğlu, gösterilen cesaret ve fedakârlığın bugün geleceğe güvenle bakılmasının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, “Erenköy Destanı bize bir kez daha hatırlatmaktadır ki; bu topraklar kolay vatan olmadı, özgürlüğümüz bize armağan edilmedi” dedi.

Erenköy ruhunun, vatan sevgisinin ve mücadele azminin gelecek nesillere aktarılmasının tarihî bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

“Bu anlamlı yıldönümünde, Erenköy’de vatan uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; hayatta olan kahraman mücahitlerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum.”