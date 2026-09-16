-ÖZEL HABER-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Hasipoğlu, kayıplara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başbakanlık, hükümet ve Deniz Kuvvetleri’nin seferber olduğunu ifade eden Hasipoğlu, özel donanımlı OPTIMUS PRIME gemisinin de bölgeye geldiğini hatırlatarak, kayıp 14 kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Mevzuat var, sorun uygulama ve denetimde”

Deniz Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yaptığını ve bu alanın uzmanlık alanlarından biri olduğunu belirten Hasipoğlu, deniz kazalarının çok taraflı ve teknik süreçler içerdiğine işaret etti.

Gemiler, gemi adamları ve kurtarma faaliyetleriyle ilgili yasal düzenlemelerin KKTC mevzuatında bulunduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Yasal mevzuatımız var. Sıkıntı, bu yasal mevzuatın hakkıyla uygulanmamasından kaynaklandı” dedi.

Devam eden yargı süreci nedeniyle olayın cezai boyutuna ilişkin yorum yapmak istemediğini belirten Hasipoğlu, geminin sefere çıkmadan önce denize, yola ve yüke elverişli olduğunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, bu süreçte liman başkanlığı, kaptan ve armatörün sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, devam eden cezai ve hukuki süreçlerde tüm sorumluların ayrıntılı şekilde araştırılacağını kaydetti.

“Bu gemi sefere çıkmaya ehil miydi?”

Faciayla ilgili yanıtlanması gereken temel sorular bulunduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, şöyle konuştu:

“Birinci açıklanması gereken, bu gemi sefere çıkmaya ehil miydi? İkincisi, yola çıktıktan sonra kaptan gerekli özeni gösterdi mi, yapması gerekenleri yaptı mı? İkinci kaptan, ‘Ben söyledim, dönmemiz lazım, gemi su alıyor dedim ancak kaptan yoluna devam etti’ diyor. Tüm bunların ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir.”

Geminin daha önce su aldığını ve tamire girdiğini ifade eden Hasipoğlu, survey sürecinin ardından kâğıt üzerinde gerekli şartların sağlanmış görünmesine rağmen olayın teknik yönünün ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Bir gün önce fırtına vardı. Orada bir darbe mi aldı? Yola çıkabilir miydi? Kaptan neden gemiyi durdurup dönmedi? Ani manevrayı neden yaptı ve geminin dengesi neden bozuldu? Bunların hepsi teknik olarak araştırılıp bir karara varılacak” ifadelerini kullandı.

“Kendi limanımızın surveyi neden yok?”

Denizcilik alanındaki denetim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, limanlarda survey hizmeti olmadığını kaydetti.

“Kendi limanımızın surveyi neden yok?” diye soran Hasipoğlu, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir denizcilik birimi kurulması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Tüm bunları koordine edecek uzman bir birimin olması lazım. Devamlı yük ve insan taşınıyor. Bunun artık bir standarda gelmesi gerekiyor. Uluslararası mevzuat ve yasalar ne diyorsa uygulanmalı. Ama önemli olan uygulamadır, denetimdir” dedi.

Daha önce de iki geminin battığını ve kaptanların hayatını kaybettiğini hatırlatan Hasipoğlu, bu olaylardan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirterek, “O kazalardan sonra önemsenmesi gerekirdi, önemsenmedi. Burada can var. Giden canlar geri gelmiyor” ifadelerini kullandı.