Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, bilirkişi raporunun önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, amaç ve hedefin otelin yıkılmasına sebep olan herkesin en ağır cezayı alması olduğunu vurgulayarak, avukatların bu yönde çabaladığını ve kamuda izni verenlerin de yargılanması için girişim yaptığını aktardı.

İsias'ta ciddi bir sahtekarlık olduğunu ve bunun da günün sonunda net bir şekilde ortaya çıkacağını belirten Hasipoğlu, "O bölgede bir tek o bina yıkılmıştır ve bu bile bize gerçeği gösteriyor" dedi.

Kaynak: BRT