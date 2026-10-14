Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu, genç kadının durumunun ilk günden itibaren ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirtti.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli’den alınan bilgiye göre, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin koordineli çalışmaları sonucunda genç kadın devlet hastanesine yatırıldı.

Tedavi süreci değerlendirilecek

Bakan Hasipoğlu, devlet hastanesindeki tedavi sürecinin ardından yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde genç kadının Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisinin sürdürülmesinin planlandığını kaydetti.

Hasipoğlu, tedavi sonrasındaki sürecin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu arasında yürütülecek koordinasyon ve iş birliğiyle takip edilmeye devam edileceğini ifade etti.