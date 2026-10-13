Hasipoğlu, söz konusu uyumsuzluk giderilmeden bildirimi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, yazılı açıklamasında, şirketin Çalışma Dairesi’ne yaptığı yazılı bildirimin Bakanlık tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Bakanlığın dün taraflarla yaptığı toplantıya değinen Hasipoğlu, işverenin uygun göreceği görevlerin dokuz çalışana verilmesi ve iş yönetmeliğinin değiştirilmesi yönündeki görüşün işveren tarafından reddedildiğini kaydetti.

Hasipoğlu, bunun üzerine işten çıkarma bildiriminin, Maliye Bakanlığı’nın 8 Ekim tarihli yazısını da dikkate alarak değerlendirdiklerini ifade etti.

“ŞİRKET İKİ ÖZEL ORTAK VE İNKİŞAF SANDIĞI ORTAKLIĞINDA”

Şirketin iki özel ortak ile Maliye Bakanlığı’na bağlı İnkişaf Sandığı’nın ortaklığından oluştuğuna dikkat çeken Hasipoğlu, toplu işten çıkarma bildirimine dayanak gösterilen yönetim kurulu kararıyla işten çıkarma yönünde başlatılan işlemler arasında, kararın alınış ve uygulanış biçimi bakımından uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptıklarını bildirdi.

Hasipoğlu, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karara aykırı biçimde yürütülen işlemlerin, kararın kapsamı ve şirketin yetkili organlarının iradesi bakımından açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

“Bakanlığımız, mevcut karar ve belgeler arasındaki uyumsuzluk giderilmeden, 9 çalışana yönelik toplu işten çıkarma bildirimini usulüne uygun bir bildirim olarak kabul etmeyecektir.” diyen Hasipoğlu, Bakanlığın süreci mevzuat çerçevesinde takip ederek çalışanların yasal haklarını korumayı sürdüreceğini belirtti.

Hasipoğlu, “Hiçbir işverenin, şirketin yetkili organlarınca alınan kararların kapsamı dışında veya mevzuatta öngörülen usullere aykırı biçimde toplu işten çıkarma işlemi gerçekleştirmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.