Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen sempozyumda konuşan Bakan Hasipoğlu, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, ailelerin desteklenmesi ve çocukların korunmasına yönelik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadını güçlendirmenin yalnızca sosyal yardım sunmak anlamına gelmediğini belirten Hasipoğlu, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için fırsatlar oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlendiğini ve kurslarını başarıyla tamamlayan kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla 5 yıl süreyle prim desteği sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, ilk kez kendi işini kuran girişimci kadınlara da her sektörde 5 yıla kadar %100 prim desteği verildiğini kaydetti.

“Kadınlar şiddet karşısında yalnız değil”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışının güçlendirildiğini belirten Hasipoğlu, Barolar Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında hukuki desteğe ihtiyaç duyan kadınlara avukat desteği sağlandığını söyledi.

Ailelerin de çeşitli danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle yanında olduklarını belirten Hasipoğlu, çocuklara yönelik koruyucu hizmetlere dikkat çekerek, ülkede 24 koruyucu ailenin 31 çocuğun bakım ve gelişimini üstlendiğini açıkladı.

Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasına yönelik “E-Güvendesin” platformu ile “Dijital Dünyada Güvende Kal” ihbar hattının hizmete sunulduğunu da hatırlatan Hasipoğlu, yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sosyal devlet anlayışlarının temelinde “Hiç kimse kendisini yalnız hissetmemeli” ilkesinin bulunduğunu vurgulayan Hasipoğlu, kadınları güçlendiren, aileleri destekleyen ve çocukları koruyan sosyal hizmet sistemini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.