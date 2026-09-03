Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için,

CTP Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, hükümetin “partizanca istihdam” yaptığı yönündeki açıklaması üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu istihdamların siyasi bir amaçla değil, devletin sosyal hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığını özellikle belirtmek isterim.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan yetki kapsamında;

3 anne, Bakanlığımıza bağlı Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’nde emekli olan ve ayrıca kendi isteğiyle görevden ayrılan personeller yerine, devlet himayesindeki çocuklarımızın bakım hizmetlerinin aksamaması için;

1 ağır vasıta şoförü ise Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan, özellikle Mesarya bölgesinde yaşayan özel gereksinimli gençlerimizin Gazimağusa'daki merkezimize ulaşımının sürdürülebilmesi amacıyladır.

Nitekim Sevgi Evi’nde yaşanan personel eksikliği, yetkili sendika tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen uyarı greviyle de kamuoyunun gündemine taşınmıştır.

Dolayısıyla burada söz konusu olan partizan istihdam değil, ihtiyaç doğrultusunda kamu hizmetinin devamlılığını sağlamaktır.

Bir bakan olarak benim sorumluluğum; siyasi tartışmaların değil, devletin koruması altındaki çocuklarımızın ve özel gereksinimli gençlerimizin ihtiyaçlarının gereğini yerine getirmektir.

Yaşadığımız büyük acının farkındayız ve yasımızı tutuyoruz. Ancak devletin sosyal hizmetleri duramaz.Çocuklarımız bekleyemez. Özel gereksinimli gençlerimizin hizmeti ertelenemez.

Biz de görevimizi yapmaya devam edeceğiz."