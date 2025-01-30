Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Olağan Genel Kurulu toplantısındaki açıklamalarına dikkat çekti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “2025 yılının ilk toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gerçekleştirdiği haksız tutuklamaları ve her fırsatta çözümün önünde engel olarak gördüğü Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara cevabımızı verdik” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın son yıllarda aşırı silahlanma faaliyetlerine dikkat çekerek, konuya ilişkin örnekler verdiğini belirten Hasipoğlu, “ABD’nin silah ambargosunu kaldırarak Rum ordusuna askeri eğitim vermeye başlaması, Güney Kıbrıs’ın İsrail tarafından silahlandırılması, hava ve deniz sahalarını İngiltere, Fransa, İsrail, ABD’ye açmış olması, tabir yerinde Rumlar adayı adeta bir yüzen savaş gemisi haline getirmiştir. BM Genel Sekreteri dahi, Ocak ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda Güney Kıbrıs’ın sivil alanlara askeri konuşlandırma yapmasını eleştirmiştir” dedi.

“AKSİ ÇABALAR BEYHUDE…”

Hasipoğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Bu askeri silahlanmanın gelecekte planlanan iş birliği görüşmelerine fayda sağlamayacağı gibi bu silahlanmaların kime karşı yapıldığını da sordum; Türkiye ve bize karşı mı? Salonda bulunan 200 milletvekili ve güney komşularımız bilmelidir ki; Türkiye, adadaki barış ve huzurun devamlılığı konusunda asla ödün vermeyecektir ve 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bugüne kadar adada barış ve huzurun teminatıdır. Bu böyle bilinmelidir, aksi çabalar beyhudedir.”