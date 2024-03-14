Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede temaslarda bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Elman Nasırov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Hasipoğlu, "KKTC’de temaslarda bulunan Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov ve beraberindeki heyetin, partimizi ziyaret etmesinden memnun olduk. Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden büyük bir sevinç duymaktayız, Karabağ zaferini tüm Türk dünyasının zaferi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, "Yeni Azerbaycan 🇦🇿 Partisi ve AK Parti ile imzalamış olduğumuz İşbirliği Protokolünün semerelerini yakın zamanda kısmetse göreceğiz. ‘Üç devlet bir millet’ diyerek yola devam diyoruz" dedi.