Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin, “UBP seçimi kazanıp hükümet olursa hayat pahalılığı ödeneğini kesecek” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bazı Ana Muhalefet CTP vekillerinin, “UBP seçimi kazanıp hükümet olursa hayat pahalılığı ödeneğini kesecek” şeklinde yaptığı açıklamaları hayretle okuyorum.

Şu kadarını söyleyebilirim ki; 15 aylık CTP hükümeti dahil, tüm CTP hükümetleri dönemlerinde, hayat pahalılığını dondurup vermeyerek vatandaşı mağdur edenler, iktidarları döneminde taksitle maaş ödeyenler CTP’nin başta olduğu hükümetler değil miydi?

Olur da kazara iktidara gelirler ise ne yapmayacaklarını söylediler, ne yapabilecekleri ise geçmişte yaptıkları gibi;

1- İlk altı ay enkaz edebiyatı,

2- İkinci altı ay ise (ömürleri yeterse), daha önceki 15 aylık hükümeti dönemlerinde yaptıkları gibi “tünelin ucunda ışık göremiyorum” deyip hükümeti bırakıp gideceklerdir.

İşte bu yüzden iktidara gelemeyeceksiniz!

Hayat Pahalılığı ilk defa 3 kez bizim dönemde verildi. Dondurmak bir yana, savaşın yarattığı krize rağmen Temmuz 2026 Hayat Pahalılığı’nı tam olarak verdik. Ocak 2026 tarihindeki asgari ücrette ise tüm asgari ücretlere 12.000 TL’lik ek katkımızı bir tamam yaptık. Hayat pahalılığı karşısında çalışanımızı hiçbir zaman ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de!

İşverenlere sunduğumuz prim destekleri ise ayda 400 milyon TL’lik rekor bir seviyeye ulaşmıştır. İlk kez istihdam edilecek 16-35 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza ise çalışma hayatında bir ilk olarak 35.000 TL’lik maaş ve primin tamamının karşılaması desteğimiz yürürlüğe girdi.

Sigorta mevduatımızda yaklaşık 11 milyar TL paramız vardır. Sigortalının parası kuruşuna kadar fonumuzdadır. CTP’nin yaptığı gibi 13. maaşı ödeyemeyip, taksitle maaş ödemek bir yana, Sigortalarımız şu an 13. maaşın üç katını, üç kez ödeyebilecek güçtedir.

İhtiyat Sandığı’nın 32 milyar TL’lik aktif büyüklüğü vardır. Sizin Çalışma Bakanlığı dönemlerinizde bu rakamlar bir hayaldi!

Hem Sigortalar hem de İhtiyat Sandığı’nın güçlü yapısını muhafaza etmek boynumuzun borcudur.

Ayrıca, fona ilişkin aktüeryal dengenin 3.54 seviyesinde olup İLO-çalışma hayatı oranlarının çok üzerindedir.

Siz popülizme devam edin, biz rakamlarla konuşmaya devam edeceğiz."