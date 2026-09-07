Canbolat’ın açıklamalarını ihbar kabul eden Çalışma Dairesi, konuyla ilgili inceleme ve işlemleri başlatarak çalışanın alacağının tahsil edilmesini sağladı.

Filo Jet faciasından sağ kurtulan İbrahim Canbolat, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla yetkili makamlara çağrıda bulunmuş, iki ay boyunca çalıştığı döneme ait ücretinin kendisine ödenmediğini ve emeğinin karşılığını alamadığını ifade etmişti.

Canbolat’ın açıklamalarının kamuoyuna yansımasının ardından harekete geçen Çalışma Dairesi, ilgili işyeri hakkında gerekli işlemleri başlattı. Yapılan girişimler sonucunda Canbolat’ın alacağının ödendiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da bugün Canbolat ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Sezgi Ballı ile Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven de hazır bulundu.

“ÇALIŞANIN ALACAĞI ÖDENDİ”

Hasipoğlu, Çalışma Dairesi tarafından ilgili işyerine gerekli işlemlerin uygulandığını ve çalışanın alacağının ödendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temel görevlerinden birinin çalışan ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak ve çalışanların yasal haklarını korumak olduğunu belirten Hasipoğlu, Canbolat’ın yaşadığı mağduriyetten dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından ivedilikle harekete geçtiklerini kaydeden Hasipoğlu, çalışanların haklarının korunması konusunda Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Filo Jet faciası gibi acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de geminin enkazının çıkarılması konusunda yoğun bir çaba ve çalışma yürüttüğünü belirtti.

Hasipoğlu, Canbolat’a yönelik, “Hakkındır, emeğinin karşılığını alıyorsun” mesajını verdi.

BALLI: “YASAL HAKLARI ÖDEMEK İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ”

Bakanlık Müsteşarı Sezgi Ballı ise işverenlerin çalışanların yasal haklarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Çalışanın KKTC vatandaşı olup olmamasının bu yükümlülüğü değiştirmediğini belirten Ballı, KKTC’de faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışanlarının yasal haklarını ödemek ve çalışma mevzuatına uygun hareket etmek zorunda olduğunu söyledi.

Ballı, Çalışma Dairesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışanların haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, gerekli durumlarda Bakanlığın ilgili mevzuat çerçevesinde müdahalede bulunduğunu kaydetti.