Kabulde, Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) ,Girişimci Kadınlar Kooperatifi (GİKAKOP), ADAKOOP, Tatlısu Kadın Kooperatifi ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi temsilcileri hazır bulundu.

Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Başkanı Deniz Deniz Solyalı kabulde yaptığı konuşmada, 2021 yılında kırsalda faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin güç birliği yaparak üretici kadınları aynı çatı altında buluşturduğunu belirtti. Tarımdan el sanatlarına kadar birçok alanda üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Solyalı, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve üretimin desteklenmesinin kadın istihdamının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak Bakan Hasipoğlu'ndan destek talebinde bulundu.

Hasipoğlu:"Kadın emeğini desteklemek, ülkenin üretimine yatırım yapmaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise kadınların üretim hayatındaki yerini güçlendirmeyi Bakanlığın öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Ağustos ayından itibaren çok önemli bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıklayan Hasipoğlu, kadın kooperatiflerinin de Hükümet tarafından hayata geçirilen yeni sosyal güvenlik desteği programı kapsamına alınacağını duyurdu.

"Kadın kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diyen Hasipoğlu, Ağustos ayından itibaren kadın kooperatiflerinde çalışanların sosyal sigorta primlerinin tamamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

Hasipoğlu, "Kadınlarımız üretsin, kooperatiflerimiz büyüsün, istihdam artsın istiyoruz. Bu nedenle kadın kooperatiflerimizin üzerindeki istihdam maliyetini azaltacak önemli bir adım atıyoruz. Çalışanların sosyal sigorta primlerinin yüzde 100'ünü Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylece hem üretime hem de kadın istihdamına güçlü katkı sağlayacağız." dedi.

“Kadına Yönelik Mesleki Eğitim Projesi Maraş’ta Düzenlenecek

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen mesleki eğitim kurslarının da aralıksız sürdüğünü belirten Hasipoğlu, Tepebaşı'nda başarıyla tamamlanan eğitimlerin ardından Maraş'ta da yeni kursların başlayacağını söyledi.

Mesleki eğitimlerini tamamlayan kadınların kendi iş yerlerini kurmaları ve üretime başlamaları halinde de desteklerin devam edeceğini ifade eden Hasipoğlu, bu kapsamda hem işveren olacak kadınlara hem de yanlarında istihdam edecekleri kadın çalışanlara yönelik yüzde 100 sosyal sigorta prim desteğinin sürdürüleceğini kaydetti.

"35 bin TL ücret desteği KKTC'de bir ilk"

Bakan Hasipoğlu, Bakanlığın istihdamı artırmaya yönelik yeni destek paketine de dikkat çekerek, KKTC vatandaşlarının istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 35 bin TL ücret desteğinin ülkede bir ilk olduğunu vurguladı.

Yeni uygulama kapsamında, 18-35 yaş arasında ilk kez özel sektörde istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının hesaplarına 35 bin TL ücret desteğinin doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırılacağını belirten Hasipoğlu, bu teşvikin özellikle gençlerin iş hayatına katılımını artıracağını ifade etti.

Hasipoğlu, kadınların üretimden kopmadan ekonomik yaşamın içinde daha güçlü yer almalarının hem aile ekonomisine hem de ülke kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, kadın kooperatiflerini ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.