Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törendeki konuşmasında Adıyaman depreminden sonraki süreçte 12’si hayırseverler tarafından olmak üzere 30 okul yapıldığını ve eğitime binin üzerinde oda kazandırıldığını kaydetti.

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu bahçesindeki açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ile bakanlık yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul öğrencilerinin folklor gösteri yaptığı ve Kıbrıs manileri okuduğu törende, hediye ve plaket takdimi de yapıldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Gülen Tüfekçi ve eşine katkılarından dolayı teşekkür ederek, bu ülkenin geleceği için kendi öz varlığından fedakarlık yapanları takdir ettiğini belirtti.

Adıyaman depreminden sonraki süreçte, hayırsever iş insanlarıyla birlikte 30 okul yapıldığını; eğitime binin üzerinde oda kazandırıldığını ve bunun eğitim binalarının yaklaşık yüzde 30'una denk geldiğini vurguladı.

Yapılan 30 okuldan 12'sinin, hayırseverler tarafından yaptırıldığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, bunun, 400 sene önce mal varlıklarını Kıbrıslı Türk çocukların eğitimi için vakfeden kişilere benzetti. Çavuşoğlu, Gülen Tüfekçi'nin, kendi varlığından fedakarlık yaparak bu bağışı yaptığını söyledi.

Eğitimde devletin yanında, halkın, iş insanlarının, belediyelerin ve kurumların da katkısının önemini vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, belediyelere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Mesele çocuksa, mesele vatansa hepimizin görevi vardır" diyen Çavuşoğlu, iyi yetişmiş nesiller olmadan ülkenin geleceğinin istenildiği gibi olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, öğretmenlere Atatürkçü düşünceyle yetişen yeni nesilleri yetiştirme görevinde büyük rol düştüğünü hatırlatarak, yeni okulun hayırlı olmasını diledi.

-Kulumay

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu Müdürü Hatice Kulumay da modern ve güvenli bir eğitim yuvasına kavuşmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, göreve başladığında eski binalar sebebiyle Tüfekçi Limited'in kapısını çaldıklarını söyledi.

Hüseyin Tüfekçi'nin "yepyeni bir okul yapalım" sözleriyle başlayan projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile resmiyet kazandığını kaydeden Kulumay, projenin beş etaptan oluştuğunu ve ilk iki etabın tamamlanmasıyla 12 modern sınıf, 4 branş odası, tuvaletler ve büyük bir oyun parkı kazandırıldığını ifade etti.

Projenin sonraki aşamalarında, okul öncesi bölümleri, kapalı spor salonları ve toplantı odalarıyla kampüsün daha da büyüyeceğini kaydeden Kulumay, eğitimde fırsat eşitliğine inandıklarını vurguladı.

-Okul öğrencileri

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu öğrencileri de yeni derslik ve sıraların açılışından duydukları büyük mutluluğu dile getirdiler.

Okulun kendileri için sadece bir bina değil, "ikinci bir ev" ve "yuva" olduğunu belirten öğrenciler, okulda, sadece ders değil, cesur olmayı, düşmekten korkmamayı, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi, kendine inanmayı ve özgüvenli bireyler olmayı öğrendiklerini ifade ettiler.

Öğrenciler, okul müdürü Hatice Kulumay'a, öğretmenlere, tüm çalışanlara ve Gülen Tüfekçi ile eşi Hüseyin Tüfekçi'ye teşekkürlerini ileterek, Atatürk'ün yolundan giden, ülkesini seven, özgür, cesur ve başı dik bireyler olma sözü verdiler.

Kurdele kesimiyle yapılan açılışın ardından katılımcılar okulu gezdi.