Haspolat Şehitler Anıtı önünde 15 şehiti anmak için düzenlenen törene Haspolat Muhtarı Talip Özdemir, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ile diğer muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar konuşma yaptı. Şehitler için dua okunmasıyla tören sona erdi.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşmasında, Rum tarafının mümkün olsa Türklerin nefes almasını dahi engellemek istediğini kaydederek, halen geçmişte bıraktıkları yerlere geri dönmeyi hayal eden Rumlar bulunduğunu söyledi.

Nüfus mübadelesinden bu yana 52 yıl geçtiğini ve artık Türkün Rum tarafına Rumun da Türk tarafına dönmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Bayar, Rumların bu tip hayallerinin boş olduğunu belirtti.

Bayar, Ddvletten isteklerinin Haspolat şehitlerinin her yıl protokole göre anılması olduğunu da belirtti ve şehitlere rahmet hayatta kalanlara sağlık diledi.