Haspolat’ta M. Hacı Ali Yem’e ait yem fabrikasında çıkan yangın, Lefkoşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Fabrikanın beşinci katında mahsur kalan A.B. (E) ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Haspolat bölgesinde bulunan M. Hacı Ali Yem’e ait yem fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Lefkoşa İtfaiyesi ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, söndürme çalışmalarının yanı sıra fabrikanın beşinci katında mahsur kalan erkek şahıs A.B.’(E) yi de kurtardı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi, hem yangının yayılmasının önüne geçti hem de mahsur kalan kişinin kurtarılmasını sağladı.