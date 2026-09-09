Haspolat Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen iş kazasında, 42 yaşındaki MD Serazul HAQ, üzerine hidrolik rampa düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.00 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi.

A.T. (E-59), kullanımındaki tır aracının hidrolik rampasını indirdiği sırada, rampanın altından geçmekte olan MD Serazul HAQ’nın üzerine rampanın düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan HAQ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında tır sürücüsü A.T.’yi tutukladı. Soruşturma devam ediyor.