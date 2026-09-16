Haspolat’ta meydana gelen “Gümrük ve İstihsal Yasası’na Aykırı Hareket ve İthali Yasak Mal İthal Etme” suçlarından tutuklanan İ.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş, olguları aktardı.

Polis, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Güney Kıbrıs’tan gelip Büyük Kaymaklı olarak bilinen bölgeden 1. Derece Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek KKTC’ye geçtiği belirtilen İ.K.’nin, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki van aracın arka kısmında ithali yasak 233 adet kuzu bulunduğunu belirtti. Söz konusu kuzuların toplam ağırlığının 5 ton 880 kilogram, değerinin ise 7 milyon 938 bin TL olduğu kaydedildi.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Akabinde söz konusu etlerin kamu sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle Lefkoşa Veteriner Dairesinin direktifi doğrultusunda, Değirmenlik Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolünde ve zanlının huzurunda imha edildiği belirtildi. İmha sırasında KKTC’ye ait olmayan mühür ve etiketler de tespit edildi.

Polis, aynı gün zanlıya ait 3 cep telefonunun incelenebilmesi amacıyla Bilişim Emri temin edildiğini kaydetti.

Tepebaşı’nda faaliyet gösteren soğuk hava et depolarında yapılan kontrolde ise üzerinde KKTC Veteriner Dairesine ait olmayan mühür bulunan 78 kilogram 800 gram ağırlığında 38 parça ön kol tespit edilerek emare olarak alındı.

Girne bölgesindeki kasap dükkânlarında yapılan kontrollerde de satışa hazır halde, üzerinde KKTC Veteriner Dairesine ait olmayan mühür bulunan çeşitli etler ele geçirildi. Ozanköy’deki işletmede toplam 35 kilogram 200 gram, Alsancak’taki işletmede ise 16 kilogram 451 gram ağırlığında et emare olarak zapt edildi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, İ.K.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, İ.K.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.