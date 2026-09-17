Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Öjen Açıkada, P.B.’nin 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde suç ortağı olduğu belirtilen İ.K. ile birlikte buzluklu kamyonla Güney Kıbrıs’tan 7 milyon 938 bin TL değerinde, 5 ton 880 kilogram ağırlığında, karkas halde 233 adet kuzu getirdiğini söyledi.

Polis, zanlıların Büyük Kaymaklı olarak bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçtiklerini ve aracın P.B.’ye ait mandıraya bırakıldığını belirtti. P.B.’nin, aracın İ.K. tarafından alınmasını sağladığı kaydedildi.

İ.K.’nin araçla yola çıkmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince takip edildiğini ve Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde durdurulduğunu belirten polis, aracın arka kısmında ithali yasak olan 7 milyon 938 bin TL değerinde 5 ton 880 kilogram ağırlığında 233 adet kuzu bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı gün Tepebaşı’nda faaliyet gösteren İ.K.’ye ait soğuk hava et depolarında yapılan kontrolde, üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan 78 kilo 800 gram ağırlığında 38 parça ön kolun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Girne bölgesindeki İ.K.’ye ait kasap dükkânlarında yapılan kontrollerde de satışa hazır halde, üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan çeşitli etler bulunduğu belirtildi.

Ozanköy’deki iş yerinde 14,5 kilogram kuzu karkas, 10,4 kilogram kuzu but, 5 kilogram kaburga ve 5 kilo 110 gram kuzu ön kol olmak üzere toplam 35 kilo 200 gram et ele geçirildiği aktarıldı.

Alsancak’ta faaliyet gösteren market kasap bölümünde ise üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan 6 parça ve toplam 16 kilo 451 gram ağırlığında kuzu but tespit edilerek emare alındığı kaydedildi.

Polis, mesele kapsamında P.B.’nin de tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek 1 gün tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek P.B.’nin 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.