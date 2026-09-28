Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Öjen Açıkada, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, K.B.’nin 14 Eylül 2026 tarihinde Haspolat’ta meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarına methaldar olduğunu öne sürdü.

Polis, 15 Eylül’de meydana gelen “Gümrük ve İstihsal Yasasına Aykırı Hareket ve İthali Yasak Mal İthal Etme” meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde yeni bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Rum Plakalı Kamyonete Öncülük Ettiği İddia Edildi

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, 14 Eylül saat 07.30 sıralarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen MBN 061 Rum plakalı kapalı kasa kamyonetin, yüklü miktarda domates ve salatalıkla Güney Kıbrıs’tan Haspolat-Büyük Kaymaklı bölgesine geçtiği tespit edildi.

Polis, kamyonete K.B.’nin kullanımındaki PN 069 plakalı aracın öncülük ettiğini ve araçların Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini öne sürdü.

Rum plakalı aracın daha sonra K.B.’ye ait soğuk hava depolarının önüne gittiği, gümrüğe beyan edilmediği belirtilen domates ve salatalıkların çalışanlar tarafından depolara indirildiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiği kaydedildi.

Polis ayrıca sebze tüccarlığı yaptığı ve ihalelere katıldığı belirtilen K.B.’nin, söz konusu aracın önünde kendi aracıyla ilerlediğinin kamera kayıtlarında görüldüğünü mahkemeye aktardı.

“Aracı Ben Kullanıyordum” Dedi

Polis, K.B.’nin derdest emri gereği tutuklandığını ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubesi’ne götürüldüğünü belirtti.

Kamera görüntülerinin zanlıya izletildiğini kaydeden polis, K.B.’nin PN 069 plakalı aracı kendisinin kullandığını, Rum plakalı kamyoneti ise “Andrea” isimli bir şahsın kullandığını söylediğini aktardı.

K.B.’nin daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığı, bu süre içerisinde yapılan aramada aracında bir av tüfeği tespit edildiği de mahkemeye aktarıldı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, K.B.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca iki kefilin 700’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.