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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gonca Ceylan Karadeniz (36) yönetimindeki 28 DR 187 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat Sanayi Bölgesi Sera Tarım önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı aynı istikamete doğru seyreden Salih Ali Alioğlu (54) yönetimindeki TRA 487 plakalı aracın arka kısmına çarpıp tavanı üzerine devrilerek yol içerisinde sürüklendi.

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 21.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

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