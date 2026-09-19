17 Eylül 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Haspolat’taki Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanında, arızalı durumda bulunan ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyonda yangın çıktı.

Yangın sonucu kamyonun kabin, ön lastik, motor ve alt aksamları ile elektrik tesisatı tamamen zarar görürken, yangının sirayet etmesi sonucu bir hava kompresörü de yandı.

Oluşan ısı nedeniyle yine arızalı durumda bulunan JN 291 plakalı aracın sağ arka kapısı ve arka lambaları ile bir ekskavatörün sağ kaportası da zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kamyonun üzerine kasten yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği ve yangının bu şekilde çıkarıldığı tespit edildi.

Meseleyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ö. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.