Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Açelya Görüroğlu, olayın 17 Eylül 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde, cezaevi yanında bulunan bir inşaat şirketine ait şantiyede meydana geldiğini söyledi.

Polis, araçların bulunduğu alanda çıkan yangında, arızalı olması nedeniyle kullanılmayan ve plakası bulunmayan Mercedes Arocs marka kamyonun kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kasten ateşe verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yangın sonucunda kamyonun kabin, ön lastikler ve motor bölümünün tamamen yandığı, damper ve arka lastiklerinin ise ısı nedeniyle zarar gördüğü kaydedildi. Aracın alt kısmındaki aksamlar ile elektrik tesisatının da tamamen yanması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik hasar meydana geldiği mahkemeye aktarıldı.

Yangının Lefkoşa Polis Müdürlüğü İtfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındığını belirten polis, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan tespitler sonucunda H.Ö.’nün tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydetti. Zanlının çalışma izninin de iptal edildiğini belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek H.Ö.’nün 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.