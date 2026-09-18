17 Eylül 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen yangın, arızalı durumda bulunan ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyonda başladı.

Yangın sonucu kamyonun kabin, ön lastik, motor ve alt aksamları ile elektrik tesisatı yandı. Yangının sirayet etmesi sonucu bir hava kompresörü de zarar gördü.

Oluşan ısı nedeniyle ayrıca arızalı durumdaki JN 291 plakalı aracın sağ arka kapısı ve arka lambaları ile bir ekskavatörün sağ kaportasında da hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.