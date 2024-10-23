Polisin açıklaması şöyle:

23.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Haspolat’ta bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu merdiven boşluğunda muhafaza edilen valizler ile içerisindeki muhtelif kıyafetler, iki adet jeneratör, güvenlik kamerası kabloları, 10 adet elektrik kesici sigorta ve elektrik panosu, 1 adet tüp gaz yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tüm binanın duvarları islenmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangından etkilenen apartman sakinleri Derrick Bamfo AMPOMAH (E-24) ve Jonathan Maukle ADJABENG (E-24) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, Derrick Bamfo AMPOMAH (E-24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Jonathan Maukle ADJABENG (E-24) ise yapılan müdahalenin ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.