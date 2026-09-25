Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Eylül’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Karkas Operasyonu" kapsamında bölgedeki kamera görüntüleri incelendi.

Yapılan incelemelerde, 14 Eylül tarihinde K.B.’nin (E-58) kullanımındaki araçla öncülük ettiği, sürücüsü henüz tespit edilemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) plakalı domates ve salatalık yüklü bir kamyonetin, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçiş yaptığı belirlendi.

Söz konusu kamyonetteki gümrüğe beyan edilmemiş yüklü miktardaki domates ve salatalığın, K.B.’ye ait soğuk hava depolarına indirildiği tespit edilirken K.B. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.