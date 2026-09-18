Suç ortağı olduğu belirtilen P.B. ise hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı. Ek tutukluluk duruşması P.B.’nin gıyabında gerçekleştirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, P.B. ile İ.K.’nin 15 Eylül 2026 tarihinde buzluklu kamyonla Güney Kıbrıs’tan 7 milyon 938 bin TL değerinde, 5 ton 880 kilogram ağırlığında 233 adet kuzu karkası getirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların Büyük Kaymaklı olarak bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiklerini ve aracın P.B.’ye ait mandıraya bırakıldığını öne sürdü. Daha sonra aracı alan İ.K.’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edildiği ve Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde durdurulduğu kaydedildi. Kamyonda yapılan kontrolde ithali yasak 233 kuzu karkasının bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında aynı gün İ.K.’ye ait Tepebaşı’ndaki soğuk hava deposunda yapılan kontrolde, KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühürlerin bulunduğu 78 kilo 800 gram ağırlığında 38 parça ön kol tespit edilerek emare alındı.

Polis ayrıca Girne bölgesindeki iş yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde de Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühürler taşıyan çeşitli kuzu etleri bulunduğunu açıkladı. Ozanköy’deki iş yerinde toplam 35 kilo 200 gram, Alsancak’taki marketin kasap bölümünde ise 16 kilo 451 gram kuzu eti emare olarak alındı.

P.B.’nin de soruşturma kapsamında tutuklandığını belirten polis, zanlının anjiyo olması nedeniyle mahkemeye getirilemediğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiği, telefon dökümlerinin inceleneceği ve alınması gereken ifadeler bulunduğu belirtilerek iki zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk talep edildi.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirerek İ.K. ve P.B.’nin 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.