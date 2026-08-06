Birleşik Krallık'ta Galler'in güneyindeki Denbighshire bölgesine bağlı St Asaph kentindeki Ysbyty Glan Clwyd hastanesinin çatısına Azrail tarzı siyah bir kıyafetle çıkan ve ziyaretçileri korkutan 26 yaşındaki Leon Gillespie para cezasına çarptırıldı.

Kuzey Galler'deki Llandudno Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Gillespie, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) mülkünde makul bir mazereti olmaksızın huzursuzluk çıkarmak suçlamasını kabul etmesi üzerine 200 sterlin (yaklaşık 12 bin 800 Türk Lirası) para cezası aldı.

Gillespie, 6 Haziran tarihinde hastane çatısına tırmanarak orada bulunan personele ve ziyaretçilere baktı.

Elinde uzun bir bıçak bulunan ve hastane binasında gürültü yapan Gillespie'nin, tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş şekilde hastane girişinin üst tarafında durduğu yönünde ihbarlar yapıldı.

Ziyaretçilerin şaşkınlık yaşamasına yol açan şahsın giydiği ve sonradan "karga kostümü" olarak tanımladığı siyah kıyafetiyle gerçekleştirdiği bu eyleme ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadığı kaydedildi.

İhbar üzerine hastaneye dört polis aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yürütülen müdahalenin ardından Gillespie'yi çatıdan indirmeyi başardı.DOSYADA HIRSIZLIK SUÇLAMALARI DA VAR

Mahkemede Gillespie'nin başka suçlardan da yargılandığı aktarıldı.

Gillespie'nin 26 Mart tarihinde yerel bir Pets at Home mağazasından 30 ila 40 sterlin değerinde kedi maması ile kedi kumu çaldığı, 28 Mayıs'ta ise Llandudno'daki Sainsbury's mağazasından yiyecek ve içecek çaldığı belirtildi.

Gillespie bu suçlar nedeniyle 100 sterlin ilave para cezası, Kraliyet Savcılık Hizmetine (CPS) 100 sterlin mahkeme masrafı ve 50 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.

Olayın ardından Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulundan bir sözcü, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, "Sağlık kurulu, hastane sahaları içerisindeki taciz, saldırganlık veya huzursuzluk çıkarma eylemlerine karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahip olduğunu daha önce de ifade etmiştir" açıklamasını yaptı.

Kuzey Galler Polisinden bir sözcü ise olayın yaşandığı sırada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Şahıs, tıbbi tavsiye, tedavi veya bakım alma amacı dışında, orada çalışan ya da işle bağlantılı olarak bulunan bir Ulusal Sağlık Hizmeti personeline makul bir mazereti olmaksızın huzursuzluk veya rahatsızlık vermekle ve bir polis memuru tarafından talep edilmesine rağmen makul bir mazereti olmaksızın tesisi terk etmeyi reddetmekle suçlanmıştır."