Başkent Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde büyük bir kaza meydana geldi.
Olay yerineden elde edilen ilk bilgilere göre bir araç takla attı
Kaza nedeniyle trafik sıkıştı.
Detaylar geliyor...
Başkent Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde büyük bir kaza meydana geldi.
Olay yerineden elde edilen ilk bilgilere göre bir araç takla attı
Kaza nedeniyle trafik sıkıştı.
Detaylar geliyor...
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