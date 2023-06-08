Başkent Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde büyük bir kaza meydana geldi.

Olay yerineden elde edilen ilk bilgilere göre bir araç takla attı

Lapta'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti... Lapta'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...

Kaza nedeniyle trafik sıkıştı. 

Detaylar geliyor...