Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emre Kaptan, olayın 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otoparkında park halinde bulunan MK 047 plakalı araçta, sürücü M.M.E.A.A. ile yolcular A.A.M.A. ve E.M.K.’nin huzurunda arama yapıldığını belirtti.

Aramada, paspas altında yaklaşık 4 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile E.M.K.’nin bacaklarının arasında 2 bin 800 TL nakit para tespit edildiği kaydedildi. Üç zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polis, aynı otoparkta E.M.K.’nin kullanımında bulunan ZAA 355 S plakalı araçta da arama yapıldığını açıkladı. Aramada ön yolcu koltuğundaki el çantası içerisinde yaklaşık 15 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet ecstasy hap ve yaklaşık 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini kaydederek, üç zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, huzurundaki şahadeti değerlendirerek M.M.E.A.A., A.A.M.A. ve E.M.K.’nin soruşturma amacıyla 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.