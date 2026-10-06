Mahkemede şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardam, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otoparkında park halinde bulunan MK 047 plakalı araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis, araçta M.M.E.A.A., A.A.M.A. ve E.M.K.’nin bulunduğunu, yapılan aramada paspas altında yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile E.M.K.’nin bacakları arasında 2 bin 800 TL nakit para tespit edildiğini kaydetti. Üç zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın devamında aynı otoparkta E.M.K.’nin kullanımındaki ZAA 355 S plakalı araçta yapılan aramada ise ön yolcu koltuğundaki el çantası içerisinde yaklaşık 15 gram hintkeneviri, 3 adet ecstasy hap ve yaklaşık 3 gram kokain olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığı aktarıldı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, E.M.K.’nin KKTC vatandaşı, M.M.E.A.A. ile A.A.M.A.’nın ise öğrenci olduğunu belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada iki gün ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi. Ayrıca her zanlı için birer kefilin 400 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verildi.

Mahkeme, E.M.K.’nin 100 bin TL, M.M.E.A.A. ile A.A.M.A.’nın ise 75’er bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.