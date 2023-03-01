Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09..20'de Antakya Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 11,06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09..20'de Antakya Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 11,06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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