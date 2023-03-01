120 kişiye mezar olmuştu: Bir gün önce yıkım kararı alınmış!

120 kişiye mezar olmuştu: Bir gün önce yıkım kararı alınmış!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09..20'de Antakya Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.