Küllü mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan ve karadan müdahaleyle sürdürüyor.

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Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır."