Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Karadağ’a çıkışının engellendiği belirtilen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Tutuklanan Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Coşkun'un ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde "2 yıllık inşaat sürecinde bir sıkıntı çıkmadı. Mevzuatta öngörülen tüm işlemleri yerine getirdik. Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Tüm ruhsatları alındı, kontrolleri sağlandı." dedi.

Coşkun, Karadağ'a gitmeye çalışmasıyla ilgili de, "Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat'ta aldım. Rezidansın yıkılmasıyla benim Karadağ'a gidişim hakkında herhangi bir ilişki yoktur." ifadelerini kullandı.