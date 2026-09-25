Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, en yüksek sıcaklığın iç kesimlerde 31-34, sahillerde 28-31, dağlık kesimlerde ise 25-28 derece olması öngörülüyor.

En düşük sıcaklıkların ise iç kesimlerde 17-20, sahillerde 20-23, dağlık kesimlerde 16-19 derece arasında olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.