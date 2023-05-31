Hava, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Dairenin öngörüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Denizlerimizdeki rüzgârın güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta dalgalı olması öngörülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 metre yüksekliğinde olacak.

Deniz mesafesindeki görüşün iyi, yağış anında orta olması bekleniyor.