Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, bölgemizin bugün, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, zamanla doğu kesimler yer yer hafif yağmurlu geçecek. Dairenin öngörüsüne göre, hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi ön görülüyor.

Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden orta kuvvet, zaman zaman kuvvetli esecek.

Öte yandan, ülkemiz denizlerinde de parçalı bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu geçecek. Denizlerde rüzgârın güney ve batı yönlerden 3 ile 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Orta dalgalı, yer yer de kaba dalgalı olması ön görülen denizlerde, tahmini dalga yüksekliğinin 1 ile 2 yer yer 2,5 metre olması ön görülüyor. Deniz mesafesinde görüşün iyi, yağış anında orta olacağı tahmin ediliyor.