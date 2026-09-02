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Rüzgâr da periyodun ilk günleri güney ve batı; diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

En düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 19-21, sahillerde 23-26, dağlık kesimlerde 17-21 derece dolaylarında olacak.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38; sahillerde 31-34, dağlık bölgelerde 28-31 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre cuma ve pazar sabahları hava yer yer sisli olacak.

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