Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Bugün, havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer hafif sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.