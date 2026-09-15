Meteoroloji Dairesi, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını açıkladı.

15-21 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde 28-31 derece, dağlık kesimlerde ise 30-33 derece dolaylarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise iç kesimler ve dağlık bölgelerde 18-21 derece, sahillerde 22-25 derece arasında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise özellikle 17 ve 18 Eylül'de yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.