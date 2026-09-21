Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin bugün alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün havanın az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32, dağlık kesimlerde ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.