Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Eylül tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 32 – 35 ve dağlık kesimlerde 29 – 32; en düşük hava sıcaklığının ise iç kesimlerde 17 – 20, sahillerde 23 – 26 ve dağlık kesimlerde18 – 21 derece olması bekleniyor.

Hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.