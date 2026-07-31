Hava sıcaklığı 39 – 42 derece dolaylarında seyrediyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava periyot boyunca açık; salı ile çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42 ve sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.