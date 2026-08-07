Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Bugün havanın açık ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Hafta sonu olan cumartesi ve pazar günlerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.