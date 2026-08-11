Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ve genellikle açık ve az bulutlu olacak.
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En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise zaman zaman kuvvetli esecek.