Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ve genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise zaman zaman kuvvetli esecek.