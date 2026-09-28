Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının düşeceğini, bugün sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26; en düşük hava sıcaklığı ise; iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22 ve dağlık kesimlerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Hava periyot boyunca genellikle bulutlu olacak, bugün yer yer sağanak bekleniyor.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, bugün ise yer yer fırtınamsı esecek.